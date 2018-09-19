İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.
Test çalışmaları nedeniyle sürücüsüz metro seferlerine yarın, 21, 22 ve 23 Eylül'de ara verilecek.
Ulaşımın aksamaması için, M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet sunacak.
Sürücüsüz metroda ikinci etap tamamlandı
Anadolu AjansıEkonomi
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandı. Çekmeköy-Yamanevler Metrosu ile hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri nedeniyle seferlere yarından itibaren 4 gün ara verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz metronun hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile çalışmaları tamamlanan Çekmeköy-Yamanevler bölümünün birleştirme testleri yapılacak.