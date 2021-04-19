Sürücüsüz Tesla kaza yapıp yandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın sürücüsüz otomobili, ABD’de kaza yaptı.



Teksas eyaletinin Houston kentinde gerçekleşen kazada otomobilin ağaca çarpıp yandığı belirtilirken iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Yerel televizyon kanalı KHOU-TV, 2019 Tesla Model S’in yüksek hızla seyrettiğini, virajı alamayarak ağaca çarptığını bildirirken aracın ağaca çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başladığını aktardı.



Haberde, Harris County Emniyet Müdürlüğü 4’ncü Bölge görevlisi Cinthya Umanzor, meydana gelen kazayla ilgili olarak "Sürücü koltuğunda kimse yoktu" dedi.



Harris County 4’ncü Bölge polis memuru Mark Herman'ın yayınladığı raporu aktaran haberde, polislerin yangın söndürüldükten sonra biri ön yolcu koltuğunda, diğeri arka koltukta olmak üzere iki yolcunun hayatını kaybettiğini tespit ettikleri açıklandı.



TESLA ‘TAM OTONOM SÜRÜŞ’ YAZILIMINI AÇIKLAMAK ÜZERE



Haberde, Tesla ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin konuyla ilgili sorulara cevap vermediği belirtilirken yaşanan kazanın Tesla’nın güncellenmiş "tam otonom sürüş" yazılımını daha fazla müşteriye sunmaya hazırlanırken meydana geldiğinin altı çizildi.



Tesla’nın yarı otomatik sürüş sistemi üzerinde her geçen gün yaşanan incelemelerin sayısı artarken ABD Otomobil güvenlik ajansı, sadece Mart ayında Tesla araçlarının kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlattığını söylemişti.



ELON MUSK: İNSAN ÜSTÜ BİR GÜVENİLİRLİĞE SAHİP



Kazaların en az üçü yakın zamanda meydana gelirken Tesla CEO'su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, tam otomatik sürücüsüz yazılımından büyük karlar beklediğini söylemiş ve “otomobilin bu yıl insan üstü bir güvenilirlikle kendi kendine sürebileceğinden son derece emin” olduğunu belirtmişti.