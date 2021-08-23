Sustainable Brands Turkey 2021 Zirvesi 15 Eylül’de

Küresel sürdürülebilir markalar topluluğu Sustainable Brands, dünya çapında değişim ve dönüşümü tetikleyen çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.



Markaların toplum için bir amaç sahibi olması gerektiğine inanan ve tüm markaları bu yolculukta teşvik eden topluluk, bu yılki İstanbul buluşmasını, 15-16-17 Eylül tarihlerinde regenerative-yenileyici işin gücünü ortaya çıkarmak üzere gerçekleştirecek.



SB Turkey 2021’de 3 gün boyunca, ‘REGENERATION’ kavramının, marka ve iş dünyasında inovasyon ve marka yapılandırmanın kesişme noktasında; nasıl kar ve refah dalgası yaratabileceği ele alınacak.



KONUŞMACILAR KİMLER?



Gezegen ve toplum için bir bütün olarak iyi bir büyüme sağlamaya odaklanan vizyoner global fikir liderlerinin kürsüye çıkacağı zirvenin ana konuşmacıları arasında; şirketler, bireyler ve genel olarak toplum için ilerlemeyi teşvik eden bir strateji ve tasarım danışmanlığı şirketi olan Sylvain’in kurucusu ve CEO’su Alain Sylvain, Değişim tasarımı ve yönetiminde lider, Fortune 500 liderlerinin değişmez danışmanı Sanford, mega trendler ve dünyaya hizmet ederek gelişen şirketlerin nasıl kurulacağı konusunda dünya çapında tanınan bir uzman olan Andrew Winston ve herkes için çalışan bir ekonomi oluşturmaya yardımcı olacak liderler yetiştiren On Purpose'un kurucusu ve CEO'su Tom Rippin, Sürdürülebilirlik iletişimi ve sosyal marka konusunda uzman Andy Last,düşük karbonlu ekonomi konusunda uzman ve sürdürülebilirlik lideri Dr. Edna Ayme Yahil, işyerinde mutluluk konusunda dünyanın önde gelen ismi ,danışman ve yazar Alexander Kjerulf ve daha nice fikir ve marka lideri bu buluşmada yer alıyor.

