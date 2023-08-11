Sustainable Brands Türkiye’23 iyi büyümeye giden yolu yeniden tanımlayacak

Sürdürülebilir markaların en büyük buluşması olan SB’23, 12-13-14 Eylül tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleşecek. Konferans, marka liderlerinin ‘Regenerating Local’ temasıyla 12 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluşmasıyla başlayacak ve gün boyu gerçekleşecek etkinlikler canlı olarak yayınlanacak. Konferansın ikinci ve üçüncü günleri ise (13 – 14 Eylül 2023) tamamen çevrimiçi düzenlenecek ve Thomas Kolster, Vincent Avanzi, Marci Zaroff, Graham Hales, John Grant, Chris Oestreich ve daha birçok uzman, global vizyonlarını, dünya çapındaki iyi uygulama örneklerini, içgörülerini konferansın takipçileriyle paylaşacak.



Alanlarında uzman konuşmacıların, olumlu bir etki yaratmak adına geliştirdikleri yeni yaklaşımları aktaracakları konferansta ayrıca deneyim geliştirmeye yönelik workshopların yanı sıra oturumlar arası zihinsel mola vermeye fırsat tanıyacak özel etkinlikler de yapılacak.



Sürdürülebilirlik liderlerinden destek



Sustainable Brands Türkiye 2023, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine sürdürülebilirliğe gönül veren ve bu yolda önemli mesafe harcayan lider kuruluşların destekleriyle gerçekleşecek. Trendyol Impact Sponsor olarak destek verirken, Shell Premier, Loreal, Evreka ve Nippon Paint Betek Boya ve Nestle ise Major sponsorlar arasında yer alıyor. Konferansın Supporting sponsorları ise Cargill, Signify ve AZKarbon.



Detaylı bilgi ve kayıt için: https://sustainablebrandsturkey.com/sb2023/

Sürdürülebilirlik Akademisi Hakkında:



Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuş kâr amacı gütmeyen lider sürdürülebilirlik merkezidir. Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları yaratarak bu alanda önderlik yapmaktadır. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini silmektedir.