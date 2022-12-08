Suudi Arabistan birkaç gün içinde TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan MaliyeBakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

Suudi Arabistan birkaç gün içinde TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracak

İlişkili Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları)

Maliye Bakanı El-Jadaan, ülkesinin Türkiye Cumhuriyeti 'na yatıracağı 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" ifadelerini kullandı.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, 22 Kasım'da Reuters'a yaptığı açıklamada mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...