Suudi Arabistan Sivas ve Karaman'da güneş santrali kuracak, imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Bakan Alparslan Bayraktar, anlaşmayı X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.



Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santralleri Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilecek.



Anlaşmanın ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman'da toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projeleri hayata geçirilecek.

Bakan Bayraktar söz konusu yatırımların tamamının dış finansman yoluyla gerçekleştirileceğini ve uluslararası finans kuruluşları tarafından da kredi sağlanacağını kaydetti.

“2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK”



Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmanın detaylarına ilişkin şunları paylaştı:



"Kilovatsaat başına Karaman’da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas’ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatlar yapılacak santralleri, Türkiye’de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı ile ön plana çıkaracak. Ayrıca santraller %50 yerlilik oranı ile ülkemizin elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlayacak.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye’nin yatırım ortamına ve Türkiye’nin enerji sektörüne duyulan güveni gösteren bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi yolunda atılmış en önemli adımlardan biri niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun."