TAB Gıda, Borsa İstanbul'da halka arz için bankaları yetkilendirdi

TAB Gıda'nın, BIST halka arzı için Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdiği ve halka arzın en erken bu yılın sonunda yapılacağı belirtildi.

ntv.com.tr 01.09.2021 - 16:53

TAB Gıda, Borsa İstanbul'da halka arz için bankaları yetkilendirdi

Burger King'in en büyük franchise'ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul’da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc'ye yetki verdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, TAB Gıda’nın 250 milyon dolar büyüklüğe ulaşabilecek halka arzın en erken bu yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtilirken, arz büyüklüğü ve zamanlama gibi ayrıntıların değişebileceği bilgisi verildi. 

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