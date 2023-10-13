TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? (2023 ekim ayı hisse halka arz takvimi)

TAB gıda (TABGD) halka arz tarihi, borsa yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından TAB Gıda'nın halka arzı onaylandı ve halka arz büyüklüğü açıklandı. Peki, TAB Gıda ne zaman halka arz olacak, tarih belli oldu mu?

TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? (2023 ekim ayı hisse halka arz takvimi)

TABGD hisse koduyla borsada halka arz olacak olan TAB Gıda için tarih araştırmaları sürüyor. Tab Gıda, halka arz büyüklüğüyle Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliğini taşıyacak. Peki, TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak?

TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak. TAB Gıda'nın önümüzdeki hafta içerisinde halka arz olması bekleniyor.

Tarihler tam netleştiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olacak. TAB Gıda Kodu “(TABGD)” olacak.

Halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.

TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? (2023 ekim ayı hisse halka arz takvimi) - 1

TAB GIDA DAĞITILACAK LOT SAYISI KAÇ?

Hisse Kodu: TABGD

Dağıtılacak Toplam Lot: 52.500.000 Lot

2023 EKİM HALKA ARZ TAKVİMİ

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

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