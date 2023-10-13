TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? (2023 ekim ayı hisse halka arz takvimi)

TABGD hisse koduyla borsada halka arz olacak olan TAB Gıda için tarih araştırmaları sürüyor. Tab Gıda, halka arz büyüklüğüyle Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliğini taşıyacak. Peki, TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak?



TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?



TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak. TAB Gıda'nın önümüzdeki hafta içerisinde halka arz olması bekleniyor.



Tarihler tam netleştiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.



TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?



TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olacak. TAB Gıda Borsa Kodu “(TABGD)” olacak.



Halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.

