Tablet hariç bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit 6 aydan 12 aya çıktı (Hangi üründe kaç taksit var?)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarında taksit sayısıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, konut ve eğitim-öğretim kredileri hariç olmak üzere tüketici kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıktı.



Bedeli 120 bin liraya kadar olan taşıtlar için sağlanan kredilerin vadesi 48 aydan 60 aya uzadı.



Fiyatı 120 bin liranın üstündeki taşıtlarda ise kredi vadesi 48 ay olarak korundu.

Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 6 aydan 12 aya çıktı.

Vade süresi, tablet alımı için verilecek kredilerde 6 ay, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu kredilerinde 12 ay ve fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu kredilerinde 6 ay olarak korundu.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞTE TAKSİT SAYISI DA ARTTI



Tablet hariç bilgisayar alımlarıyla taşımacılıkla ilgili harcamalarda kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı.

Seyahat acenteleri üstünden yurtiçi tatil harcamaları, sağlık ve sosyal hizmet harcamalarında taksit süresi 9 aydan 12 aya çıktı.



Kurumsal kredi kartlarında genel taksit sınırı da 9 aydan 12 aya yükseltildi.



Altın, gıda, akaryakıt, kozmetik, alköllü içecek alımlarında kredi kartına taksit yapılmaması kararı ise korundu.

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