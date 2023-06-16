Tahsis numarası nedir, nasıl öğrenilir?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır.



Emeklilik maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri de tahsis numarasının son rakamlarına göre farklı tarihlerde yatırılmaktadır. E

mekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR? Tahsis numarasını e-devlet aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Numarayı öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.