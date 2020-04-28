Takasbank'a 'taşıt ödemesi' izni

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığı ile ödenmesi' ve 'Tezgahüstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması' faaliyetleri, Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.

Anadolu Ajansı 28.04.2020 - 09:18

resmi gazete.jpg

İlişkili Haberler

Takasbank: Blokzincirin piyasalarda kullanılması için çalışmalar tamamlandı

Takasbank: Blokzincirin piyasalarda kullanılması için çalışmalar tamamlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), taşıt alım satım bedelinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) aracılığıyla ödenebilmesine ve Takasbank'ın tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilmesine onay verdi.

TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlar doğrultusunda taşıt alım satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek. Öte yandan Takasbank, tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...