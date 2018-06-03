Uber ile denetimlerin sıklaşmasının, izin belgelerinin iptal edilmesinin ardından, taksicilere yeni standartlar geliyor.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, sistemin ayrıntılarını anlattı. Yeni alınacak taksiler artık üst sınıf araçlardan oluşacak. Yani araçlar hem büyüyecek, hem konforu artacak.
Taksilerin rengi de değişekcek. Yeni araçlar turkuvaz ya da siyah renkli olacak. Uber tartışması uzun süre gündemde kalmış, ardından cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Uber bitti açıklaması gelmişti. Taksiciler karardan memnun.