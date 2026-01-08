Taksilerde yeni zorunluluk. Kartlı ödeme ve fiş işlemlerine değişiklik geliyor

Taksimetrelerdeki ücretten fazla ücret talep edilmesi veya pos cihazında yapılan yanlışlıklar taksi kullanımında bir çok sorunu beraberinde getiriyordu.

Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amacıyla taksimetrelerle entegre taksi mali cihazları uygulaması başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak. Taksimetrenin yeniden kullanılması taksi mali cihazındaki fişin düzenlenmesiyle mümkün olabailecek.

Taksi mali cihazları taksimetrelerden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi mümkün olmayacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taksimetre takılması zorunlu olan taksilerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Temmuz'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekiyor.