Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? (Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yüz yüze gerçekleşen kabine toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ana noktalarından birisi de corona virüs ile ekonomik mücadele. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 'İstihdam Kalkanı' paketi açıklamıştı.

Kabine ardından dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'' duyurdu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına yönelik ek düzenleme kapsamında, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.

2022'de devreye girmesi beklenen uygulamaya göre, BES sistemindeki devlet desteğine (yüzde 3) işveren katkısının da eklenmesi bekleniyor.

Erdoğan açıklamasında, ''Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

''Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.''

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