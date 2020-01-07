Tapu harcı ve vergiye 'gerçek değer' ayarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması ve gayrimenkul envanterinin tamamlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor.



Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.



Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemiyle gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.



BEYAN SİSTEMİNE SON

Emlak vergisi, değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyordu.



Düzenlemeyle gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak.



Gayrimenkulünü satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek.



RAPOR 1 YIL GEÇERLİ OLACAK



Yeni sistemle değer tespiti, iki günde tamamlanacak, raporlar bir yıl geçerli olacak. Konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar birçok değişken dikkate alınacak.



İTİRAZ İÇİN İKİ KEZ RAPOR HAKKI



Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.



Konut alım satımında tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunması durumunda da artık tapu devri yapılabiliyor.



Bunun için taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekiyor.