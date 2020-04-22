Tarım arazilerinin satış ve ecrimisil ödemelerine erteleme

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.



Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, koronovirüsle mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olmak adına ek tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Tahsil edilmesi gereken gelirler ile ecrimisil gelirlerine ilişkin 399 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:



"Hazırladığımız yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle erteleyeceğiz. 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz."



18 BİN ÇİFTÇİNİN BORCUNA DA ERTELEME



Tebliğ ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini açıklayan Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz" dedi.



Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ecrimisil ödemelerinin de herhangi bir zam veya faiz uygulamadan erteleneceğini belirten Kurum, "Bu erteleme sonucunda tarımsal amaçlı kullanımdan kaynaklı 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup bu haktan yaklaşık 18 bin çiftçimizin yararlanması öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.



DESTEKLER SÜRECEK

Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ertelenen ödemelerini de herhangi bir zam veya faiz uygulamayacağını aktaran Bakan Kurum, Covid-19 salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu süreci en az zararla atlatması ve tarımsal üretimin devamlılığını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Kurum, Bakanlığın nisan başında aldığı tedbirler kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması projesi kapsamında 51 bin çiftçinin nisan, mayıs ve haziran ayına denk gelen kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini anımsattı.



ARANAN ŞARTLAR



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliğe göre hak sahiplerinden, idarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenler, son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlar, taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar, satış bedeli ertelemesinden yararlanabilecek.



RAMAZAN AYI İÇİN CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ

