Tarım Kredi Kooperatifi'ne Hüseyin Aydın atandı (Hüseyin Aydın kimdir?)

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı. Yerine yerine Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın atandı.

Haberler 30.01.2022 - 11:18

Tarım Kredi Kooperatifi'ne Hüseyin Aydın atandı (Hüseyin Aydın kimdir?)

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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, görevden alındı.

Görevden alınan Fahrettin Poyraz 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR? 

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.

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