Tarım sektörünün dijital parası LYD Coin

Küresel çapta yatırım yapan birçok şirket, dijital dönüşüme ayak uydurmaya başladı. "Dijital devrim" olarak adlandırılan bu dönüşüm, dünya genelinde birçok merkez bankasını da kripto para konusunda gerekli düzenlemeler yapmaya teşvik ediyor.

Tarım sektörünün "dijital tohumu" olarak adlandırılan Lydium da teknolojik gelişmeler doğrultusunda sektörün nabzını tutuyor ve tarım sektörünün finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.

Geliştirdikleri ekosistemin tüm dünyada kabul görmesi için sektör temsilcileri ve tarım kooperatifleri ile temas halinde olduklarını söyleyen Lydium Pazarlama Direktörü David Roth, "Şimdiye kadar bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza 700 milyondan fazla LYD Coin satıldı. Hedefimiz, ön satışın kalan aşamalarını beklediğimiz hızda tamamlayarak sektöre yeni bir soluk kazandırmak" dedi.



"TARIMIN GELİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"



David Roth, Lydium’u dünyanın en büyük DeFi (merkezi olmayan finans) ekosistemlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: "DeFi sisteminin yapısı sayesinde, geleneksel finansal sistemlerin getirdiği yüksek komisyon ücreti ve bürokratik işlemler gibi tüm dezavantajları ortadan kaldırıyoruz. Bu nedenle tarım sektöründeki finansal sorunların hızlı ve kolay çözümünün, merkezi olmayan bir finans ekosistemi olduğunu düşünüyor ve sektörün tüm sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz.

Lydium finans ağı ile üreticileri, ihtiyaç duydukları tüm finansal ve teknolojik kaynaklara kolayca ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünya tarımının gelişmesini önemsiyoruz. Bu nedenle tarımsal üretimde verimliliği artırmak için akıllı tarım uygulamaları ve tarım üreticileri için dijital bankacılık ve finansal hizmetler geliştiriyoruz.

Günümüzde yaklaşık 1,6 milyar insan, çeşitli nedenlerle bankacılık ve finans hizmetlerinden yararlanamıyor. Biz de internet erişimi olan herkesin gelişmiş bankacılık hizmetlerine, yatırım araçlarına ve ticaret fırsatlarına erişebilmesi için, hızlı ve komisyonsuz işlem gibi birçok avantaj sunan LYD Coin ile tarım sektörünün tüm paydaşlarını güvenilir kripto para ile buluşturuyoruz."



700 MİLYONDAN FAZLA SATILDI



Lydium finans ağı ile kurumsal ve bireysel yatırımcılarla tarım üreticilerini aracısız bir şekilde buluşturduklarını ve bu sayede tarım üreticilerine kolay erişilebilir finansman, yatırımcılara ise yüksek getirili yatırım fırsatları sunduklarını ifade eden Lydium Pazarlama Direktörü David Roth, "Şu ana kadar bireysel ve kurumsal yatırımcılara 700 milyondan fazla LYD Coin satıldı. LYD Coin'in maksimum arzının yüzde 20'sini, dört aşamada yatırımcılarımıza sunduk. Ön satışın ilk etabını üç hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak ikinci etap satışlarına başladık. İkinci faz satışlarımız global taleplerle devam ediyor.

Hedefimiz, ön satışın kalan aşamalarını beklediğimiz hızda tamamlayarak Lydium'u dünyanın en büyük DeFi ekosistemlerinden biri haline getirmek" dedi.



Ölçeklenebilirlik ve verimlilik sorunlarını çözmek amacıyla blok zinciri kullanarak ödeme alma, ödeme yapma, kredi kullanma ve fon toplama gibi tüm gelişmiş bankacılık hizmetlerini tek bir mobil uygulama üzerinden yönetme imkanı sağladıklarını da belirten David Roth, işbirliği yapmak isteyen kurumsal yatırımcıların taleplerini platform aracılığıyla iletebileceklerini, bireysel yatırımcıların da internet sitesi üzerinden ön satışa kolayca katılabileceğini sözlerine ekledi.