Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti.

Hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var. Bakanlık, denetimlerde döner ve köfteye sakatat, sucuğa kanatlı et karıştırıldığını belirledi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti.



Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" diye konuşmuştu.



Pakdemirli, açıklamasında şunlara da yer vermişti.



"TMO 2 sezondur fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon TMO 16,5-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine ve bilançosuna bir artı sağlamıştı. Şimdi elimizde bir miktar stok var. Bu stokları da bir şekilde yeni sezona hazırlanabilmek için elimizden yavaş yavaş çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,50 liradan bunu arzu edenlerin kullanımına, istifadesine açıyoruz. 20,50 liradan TMO fındığını pazarlamaya 1 Mart itibarıyla başlıyoruz."

