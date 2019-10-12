Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan son tahlillerde 618 firma 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2012 yılından bu yana yapılan incelemeler sonucunda ise 1283 firma ve 2816 üründe taklit ve tağşiş olduğu ortaya çıktı.



Alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı bakanlık tarafından belirlendi.



Konuyla ilgili tağşiş ve taklit yapan firmalarla ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.