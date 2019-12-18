Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türkiye, Rusya’dan şeker ithalatına başladı’’ başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı'' başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.



Ülkemiz, yurtiçinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmamaktadır. Şeker ithalatı, sadece 'İhraç Edilen İşlenmiş Mamul Ürünlerde' kullanılmaktadır.



2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık; 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır.



İthal edilen 1 ton şeker; 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edilmiştir.



Bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır.



Özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde 2018/2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi, rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."