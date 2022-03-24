Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker fiyatları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, şeker arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak.



Şeker üreticisi firmalara uyarı yapıldığını belirten bakanlık, firmaların maliyetin çok üstünde piyasaya mal vermesinin ve stokçuluğun engelleneceğini söyledi.



Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü.

TÜRKŞEKER, Ramazan öncesi imalatçı firmalara şeker arz edecek. Tüketici ve imalat yapan firmalara uygun fiyatla şeker tedarik edilecek.