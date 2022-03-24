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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker fiyatları açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı şeker arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, çuval şeker fiyatının 800 TL'den 575 TL'ye indiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 24.03.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 13:42

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker fiyatları açıklaması

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, şeker arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak.

üreticisi firmalara uyarı yapıldığını belirten bakanlık, firmaların maliyetin çok üstünde piyasaya mal vermesinin ve stokçuluğun engelleneceğini söyledi.

Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü.

TÜRKŞEKER, Ramazan öncesi imalatçı firmalara şeker arz edecek. Tüketici ve imalat yapan firmalara uygun fiyatla şeker tedarik edilecek.

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