Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Tarımda Milli Birlik Projesi'nde daha önce hiç konuşulmayan, gündemde olmayan yeni bir sistemden söz ediliyor. "Yeni Değer Zincirimiz: Yalın Sistem" başlığı ile anlatılan bu sistem bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler, ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var. Milli Birlik Kooperatifi'nin oluşumu şöyle ifade ediliyor: "Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir."



Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Tarımda Milli Birlik Projesi'nde daha önce hiç konuşulmayan, gündemde olmayan yeni bir sistemden söz ediliyor. "Yeni Değer Zincirimiz: Yalın Sistem" başlığı ile anlatılan bu sistem bir piramit şeklinde sunuluyor. Piramidin en altında çiftçiler, ormancılar ve balıkçılar yer alıyor. İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var.

Milli Birlik Kooperatifi'nin oluşumu şöyle ifade ediliyor: "Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir."

PİRAMİDİN TEPESİNDE DÜNYA MARKASI



Piramidin 3.katmanında ise Yalin Sistem'in "Global Oyuncusu" olarak belirtilen Semerat Holding var. Holdingin işlevi ise şöyle anlatılıyor: "Girdi temini, lojistik, pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini makro ölçekte planlayarak organize edecek ve bu gücünü uluslararası alana taşıyacaktır."

Piramidin tepesinde ise dünya markası yer alıyor. Yalın sistemle, üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan sunumda Semerat Holding'in yüzde 50 hissesinin (Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever, TK Holding, Katamonu Entegre, Migros, Borsa vb.) özel sektöre ait olacağı ifade ediliyor. Yüzde 35'i Milli Birlik Kooperatifi'ne ve yüzde 15'inin ise (TMO, Çaykur, Türk Şeker vb.) tarımsal kamu iktisadi Teşekkülleri'nde olacağı belirtiliyor.