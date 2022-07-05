"Tarımda kredi vermeye devam edeceğiz"

Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.



Çakar, komisyonda yaptığı sunumda, 2020 yıl sonu itibarıyla bankanın toplam aktif büyüklüğünün 943 milyar lira olduğunu belirterek, "Bugün gelinen noktada, aktif büyüklükte 1,8 milyar liralık rakama ulaştık.

Ziraat Bankası aktif büyüklük itibarıyla geçen senenin üstüne, 15 ayda bir banka daha ilave ettik. Çünkü 943'ün üstüne biz aktif büyüklük 869 milyar lira daha koyduk.

Özkaynakları 93 milyar liradan 165 milyar liraya çıktı. 2020 yılından bugüne kadar 744 milyar lira olan nakdi ve gayrinakdi kredileri, 1,4 milyar liraya çıkmış durumda. Mevduata bakıldığında ise ki bizim ana fonlama kaynağımız mevduattır. Mevduatta 1 katını aşan oranda bir mevduat büyümesi söz konusu" ifadesini kullandı.



Bankanın 1727 şubeyle faaliyet gösterdiklerini dile getiren Çakar, kredi kartlarında 11 milyonluk sayıya ulaştıklarını anlattı.



Alpaslan Çakar, bankanın özellikle perakendede ve bankacılık sektöründe son dönemin en reyting ve gündeme getirilen dijitalizasyonda 29 milyon müşterisi olduğunu aktararak, Türkiye'nin 352 noktasında tek banka şubesi olarak faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.



İlçe olup şube olmayan iki yerde de yakında şube açacaklarını belirten Çakar, "Coğrafyanın en büyük global bankasıyız.18 ülkede 117 noktada varız. Kuzey Afrika olmak üzere Afrika kıtasında şubeleşme çabamız var.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

Cezayir'de müracaat yaptık, kabul görürse Cezayir'de şube açmayı planlıyoruz.

Bunun dışında Senegal, Güney Afrika, Mısır, Fas konusunda da çalışmalarımız var. Anlaşabilirsek buralarda da şube açma niyetimiz var" dedi.



EN BÜYÜK PAY TARIMDA

Çakar, kredi büyümesinden bahsederek, kredilerin yüzde 81'inin reel sektöre verildiğini yüzde 19'unun ise bireysel kredilere (konut, taşıt ve tüketici) verilen kredilerden oluştuğunu bildirdi.



Kredilerin sektörel dağılımında tarımın kendileri için ana unsur olduğunu vurgulayan Çakar, "Tarım yüzde 22'lik payla bizde en büyük payı alan sektör olmaya devam ediyor. 146 milyar lira tarımsal kredi kullandırdık. Sektörde tarıma verilmiş kredilerden yüzde 68'ini sadece Ziraat Bankası vermiş durumda. Bu kredilerin yüzde 85'i yani 124 milyar lirası süsbansiyonlu kredi.124 milyar liralık kredinin 36 milyar lirasının faiz oranı sıfırdır ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanıyor. Yine kredilerimizin 51 milyarı yani yüzde 35'i yatırım kredilerinden oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.



Çakar, Türkiye'nin tarım desenine uygun olarak kredilerin yüzde 82'sinin 250 bin liradan düşük kredilerinden oluştuğunu vurguladı.



Belli periyotlarla nakit akışlarında problem yaşayan müşterilerinin 5,8 milyar lira kredileri yapılandırdıklarını ifade eden Çakar, şunları kaydetti:



"Bu yıl Ziraat Bankası olarak tarım sektörünü çok önemsiyoruz. Türk tarımında ölçek itibarıyla küçük işletmelerimiz var. Ayrıca üretici desenine bakıldığında maalesef gençlerin ve kadın müşterilerimizin payı çok az. Biz bu alanı teşvik etmek için genç çiftçi kredisi ile kadın çiftçi kredisi çıkardık ve burada epey ivme yakaladık. Ayrıca geçen yıl yangınlar dolayısıyla orman köylümüz ve altın tarımı yapan müşterilerimize yönelik bir paket hazırlamıştık. O da ciddi teveccüh gördü. Türkiye'de kooperatifçiliği öne çıkarmak ve teşvik eden bir ürün geliştirmiştik."



Çakar, ayrıca Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığının altını çizerek, bu alanda da çalışmalar yaptıklarını ve farkındalık yarattıklarını söyledi.

"FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU YOK"



Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çakar, "Kredilendirme noktasında bir zafiyet söz konusu değildir. Tarımda finansmana erişim konusunda bir sıkıntı yoktur. Tarımda her zaman kredi verdik ve vermeye devam edeceğiz. İmalat sektöründe kredi kullandırma konusunda ikinci sıradayız. Enerji konusunu da desteklemeye devam edeceğiz. Tarım sektöründe takip edilen 900 milyon lira kredi var. Ayrıca, takipten sonra el koyduğumuzda bir tek traktör yoktur" diye konuştu.



Görüşmelerin ardından Ziraat Bankası'nın ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.