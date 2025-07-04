Tarımsal destekleme ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Temmuz ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 temmuz ayı tarımsal destekleme ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, çiftçiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay çiftçiye destek olması amacıyla yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin ödeme bilgisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, temmuz ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



TEMMUZ AYI TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?



Temmuz ayı itibarıyla tarımsal destekleme ödemeleri için tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 344 milyon 877 bin 943 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.



Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "344 milyon 877 bin 943 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.



HANGİ KALEMLERDE ÖDEME YAPILIYOR?



Temmuz 2025 destek ödemeleri kapsamında şu kalemlerde ödeme yapılması öngörülüyor:



Mazot ve gübre desteği



Hayvancılık destekleri



Fındık alan bazlı gelir desteği



Sertifikalı tohum kullanım desteği



Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği



Küçük aile işletmesi desteği



Çiftçiler, hangi destek kaleminden ödeme alacaklarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor.