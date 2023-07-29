Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili müjde verildi. Ödeme almayı bekleyen binlerce çiftçinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı.



TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATIRILDI



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Yumaklı, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.



Bakan Yumaklı, "237 milyon 819 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.



DESTEK TUTARLARI NE KADAR?



Paylaşımda yer verilen tabloda destek tutarları şöyle sıralandı:



"Kırsal kalkınma yatırım desteği 89 milyon 784 bin 906 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 47 milyon 701 bin 90 lira, organik tarım desteği 45 milyon 659 bin lira, dane zeytin desteği 31 milyon 644 bin 739 lira, mazot ve gübre desteği 11 milyon 480 bin 875 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 7 milyon 659 bin 340 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 889 bin 50 lira."