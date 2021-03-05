Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması teklifi yasalaştı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla, tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek, şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak, bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

Gerekli izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

