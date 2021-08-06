Tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesinde yol haritasını belirlendi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Fon kurulunun 28 Temmuz'da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde harekete geçti.

KİRALIK DURUMDA OLAN 426 ŞUBENİN TÜMÜ KAPATILDI



Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı.



Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor:



"Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti.

Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması.

Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri."



GEREKLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILMAYA DEVAM EDECEK



TMSF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır.

Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.



Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır.

Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır."



TMSF tarafından oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek.