Taşköprü sarımsağında fiyatı 'fazla ekim' vurdu: 2,5 liraya düştü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağın kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar düştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 12:28

Taşköprü sarımsağında fiyatı 'fazla ekim' vurdu: 2,5 liraya düştü

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Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de 2020 yılında 27 bin ton olarak gerçekleşen sarımsak rekoltesi, geçen yıl 35 bin tonu geçti.

Geçen yıl kilogram fiyatı 15-30 lira olan sarımsak, bu yıl kalite ve büyüklüğüne göre 2,5 lira ile 8 lira arasında alıcı buluyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü sarımsağının doğal antibiyotik olduğunu söyledi.

Butur, ürün fiyatındaki düşüşe ilişkin, "Arz-talep meselesi. Ekimi biraz fazla oldu. Taşköprü sarımsağı olmayan, kalitesi düşük sarımsaklar da fiyatı etkiledi" diye konuştu.

Hasadın ardından fiyatların ilk etapta 15 liraya kadar çıktığını belirten Butur, "Geçen yıl fiyatlar yüksekti. O yüksekliği gören bazı üreticilerimiz, bu işle uğraşmayan çiftçilerimiz de ektiği için rekolte fazlalığı oldu. Ürün fazlalığından kaynaklanıyor. Herkes işini yaparsa denge olur. Fiyatların 5-20 lira olması lazım" dedi.

Sarımsak üreticisi Kadir Güler de çocukluğundan beri sarımsak yetiştirdiklerini dile getirerek, "Geçen yıla göre fiyatlar düşük. Ekim fazla oldu. Önceden sarımsak piyasasında Kastamonu tekti, şimdi Gaziantep ve Kahramanmaraş da piyasaya girdi. Arz-talep meselesi bu. Ufak sarımsak 2,5 lira. Geçen yıl 20 liraydı" dedi.

Üretici Cihan Erkek de fiyatların yükselmesini beklediklerini ifade etti.

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