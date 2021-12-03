Taşucu Limanı ve üzerindeki taşınmazların özelleştirilme ihalesinin sonucu onaylandı

Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" ve liman geri sahasında yer alan taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesislerin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucunda, 684 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren CEY Grubu Ortak Girişimi'ne işletme hakkının verilmesi ve taşınmazların satışına karar verildi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Adana ili, Sarıçam ilçesi, Çarkıpare Mahallesi'ndeki taşınmazın, "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda, 18 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren HMK Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılması uygun bulundu.



Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, İzmir ili, Aliağa ilçesi, Aliağa Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların, "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucunda, 130 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren CSY Global Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.



Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait, Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi'ndeki Taşucu Limanı'nın, 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle ve liman geri sahasında yer alan taşınmaz ile üzerindeki tüm yapı ve tesislerin "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu, 684 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren CEY Grubu Ortak Girişimine (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ, Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) işletme hakkının verilmesine ve taşınmazların satışına karar verildi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Topçam Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların, "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik ihale sonucu, 925 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ'ye işletme hakkının verilmesi kararlaştırıldı.



PLAN DEĞİŞİKLİLERİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ



Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara ili, Mamak ilçesi, Kızılca Mahallesi'ndeki parsele yönelik hazırlanan plan değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi.

İmar planlarının bütüncül olmadığı, parsel bazında ve parçacı olduğu, yapılaşma koşulları, yapı yaklaşma mesafeleri, rapor içeriği, kurum görüşleri, planlama alanı dışına plan kararı getirilmesi hususlarına ilişkin itirazlar reddedilirken maden sahasına ilişkin itiraz kabul edildi. Planlama alanı içinden geçen enerji nakil hatlarının düzenlenmesi gerektiğinden bu kapsamda söz konusu parsellere ilişkin gerekli imar planları yapıldı.



Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar Mahallesi'ndeki parsele ilişkin çeşitli kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.



Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Çınar Mahallesi'ndeki parsellere yönelik planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilerek, parsellerin tamamının kentsel hizmet alanı olarak planlanması hususlarına ilişkin itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Lojistik alan kullanımının bölgeye yoğun bir ulaşım yükü getireceği hususlarına ilişkin itirazlar ise kabul edilerek, bu kapsamda belirlenen kullanım kararlarına yönelik plan değişiklikleri onaylandı.