Tatil planlarına 'ekonomik' engel

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl milyonlarca çalışan 9 gün tatil yapacak.



Ancak ekonomik şartlar bayram tatili planlarını etkiledi. Bayramda tatil planı yapanların sayısının azaldığı belirtiliyor.

İPSOS'un araştırmasına göre; bu yıl vatandaşların yüzde 81'i hiçbir tatil planı yapmadı. Geçen yıl bu oran yüzde 75 düzeyindeydi. Yani 6 puanlık bir artış var.

Son 1 ay içinde herhangi bir seyahat aktivitesinde bulunmayanların oranı da geçen yıla kıyasla arttı. 2021 Haziran'ında yüzde 79 olan oran, geçen ay yüzde 85 olarak gerçekleşti.



Tatil planı yapılmamasının ana nedeni ise ekonomik kaygılar. Her 100 kişiden 72'si planı olmamasını ekonomik nedene bağlarken, yüzde 16'nın gerekçesi ise iş.



Vatandaşların 11'i bayram kutlaması yapmadığını, 4'ü salgından korktuğunu belirtirken 3'ü ise diğer nedenleri gösterdi.

KURBAN KESENLER AZALDI

Bayramda kurban kesmeyi düşünenlerin oranında da dikkate değer bir düşüş var. "Kurban keseceğim" diyenlerin oranı yüzde 41'den yüzde 26'ya geriledi.



Ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesemeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 37'den yüzde 53'e ulaştı.