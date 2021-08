Tavukta üretim restleşmesi sürüyor: Üretimi durduracaklar

Bazı kanatlı eti üreticileri ile sanayiciler arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Sanayiciler adına üretim yapan bazı üreticiler para kazanamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sanayiciler ile yapacakları görüşmelerde sonuç alamazlarsa 15 Ağustos itibariyle üretimi durduracaklarını açıklamıştı.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre sanayiciler, “Sektörde işini yapanlar para kazanıyor. Üreticilerin bu eyleme çok fazla katılım göstereceğini düşünmüyoruz. Sektördekilerin yüzde 70’i işini iyi yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. Ancak dün Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, yaptığı açıklama ile sanayicilerle anlaşma zemini bulamadıklarını duyurdu.



Yapılan açıklamada, “07 Temmuz 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz deklarasyonda 15 Ağustos 2021 tarihinde tüm Türkiye beyaz et üreticileri olarak üretimi durduracağımızı 16 Ağustos 2021 pazartesi günü Ankara’da toplanarak sesimizi duyuracağımızı dile getirmiştik. Gelinen bu süreçte beyaz et sanayicileri ve bakanlık temsilcileri ile ortak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sonuç çıkmadığı için, 15 Ağustos 2021 tarihi ile üreticilerimizden toplamış olduğumuz vekâletnameler eşliğinde tüm Türkiye’de beyaz et üretimini durduruyoruz. Pazartesi günü saat 12.00 ile 14.00 arası Ankara Valiliği’nden alınan izinle Ankara Anıt parkta tüm beyaz eti üreticilerinin birlikte katılacağı açık hava toplantısı gerçekleştirilecektir. Yapılacak konuşmaların ardından basın bildirisi dağıtılıp toplantı yerinden ayrılınacaktır” denildi.



"ÜRETİM OLMADIĞI İÇİN TÜKETİCİ DE ETKİLENECEK"

Aldıkları kararı değerlendiren Koç, “Pazartesi günü Ankara’da 2 bin üretici bir araya geleceğiz. Toplamda 14 bin üretici var. Bunların yüzde 60’ından birliğin aldığı kararlara uyulacağına dair yazılı belge aldık. Sözlü olarak da desteklerini bildirenler oldu. Bugünden itibaren artık kümeslerimize yeni civciv almayacağız. 40 gün sonra eylemimiz sonuç verecek. Üretim olmadığı için tüketici de etkilenmiş olacak” dedi.



"EYLEMİN SONUCU OLMAZ"



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan yapılacak eylemin herhangi bir etkisinin olmayacağını dile getirdi. Dernek başkanının dahi üretime devam ettiğini dile getiren Kaplan, “Bizim sözleşmeli üreticilerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Biz üreticilerimizle görüştük. Bir sıkıntı yaşanmayacağını söylediler. Katılmak isteyenler var ancak onlarla da biz çalışmak istemiyoruz. Kapasite fazlamız olduğu için beyaz et tedarikinde sorun yaşamayacağız. Yıllardır bir düzen içinde çalışıyoruz. İsteyenler kendileri serbestçe yetiştirebilirler" dedi.

Bu eylemin tüketicileri etkilemeyeceğini söyleyen Kaplan, "Sanayiciler olarak beyaz et fiyatlarına eylem sebebiyle zam gelmeyeceğini taahhüt ediyoruz. Ne yetiştiriciler, ne tüketiciler ne de ihracat açısından bir sorun yaşanacak. Bunların amaçları birlikler sanayiciyle topluca sözleşmeye oturmak. Ancak bu serbest ticarete aykırı bir durum. Rekabet ortamındayız. İsteklerinin yerine getirilmesi mümkün değil” diye konuştu.

