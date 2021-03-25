TBB Başkanı Aydın: Bankacılıkta kaynak sorunu yok

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bankaların yurt dışından kaynak bulma konusunda sorun yaşamadığını söyleyen Aydın, "Bu konudaki yetkinliğimizi şimdiye kadar iyi yönettik, bundan sonra da bunda sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Bankacılık sektörü özkaynaklarının 2010'da 100 milyar dolar olduğunu dile getiren Aydın, "Bugün 80 milyar dolar... Özkaynakların ve sermayenin güçlendirilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Bankacılık sektörünün ülke büyümesinden daha hızlı büyüdüğünü bildiren Aydın, toplam aktiflerin milli gelirlere oranının yüzde 120 olduğunu belirtti.

