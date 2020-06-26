TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantısında, TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi.

Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 09:14

TBB Başkanlığı'na Hüseyin Aydın yeniden seçildi

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Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin önceki gün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını dün yaptı.

Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü'nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Aydın'ın (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Ümit Leblebici'nin (Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

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