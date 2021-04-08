TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu

TBB, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Ulusal Çalışma Komitesi internet sayfası hakkında yazılı açıklama yaptı.



Uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan TBB, şu bilgileri paylaştı:



"TRLİBOR'un da sona erdirilmesi hedefiyle TLREF oranı ve BIST TLREF Endeksi'nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri izlemek, piyasadaki gelişmeleri ve talepleri göz önünde bulundurarak kurallarda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin çalışmaları yürütmek ve kamuoyunu da bilgilendirmek amacıyla TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (Komite) oluşturulmuştur.



İlgili kamu kurumlarının görevlendirmesi ile oluşan ve denetiminde çalışan Komite tarafından, TLREF'in gösterge niteliği, düzenlemelerdeki muhtemel değişiklikler, muhasebe ve vergisel konular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve finansal kuruluşların müşterilerini bilgilendirmesi amacıyla karar alıcı durumda olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirmeler yapılmaktadır.



TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabilmektedir."

TLREF NEDİR?



Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak, 17.06.2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayan TLREF oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREF Endeksi verilerine BISTECH Veri Yayın Sistemi ve aşağıdaki TLREF Verileri linkinden ulaşılabilir.



TLREF Kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. temsilcilerinden oluşan TLREF Komitesi tarafından oluşturulmuştur.