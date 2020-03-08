TBMM'de ekonomi mesaisi

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, ekonomi alanında düzenmeler içeren torba kanun teklifi için mesai yapacak.



40 maddelik düzenlemeye göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.



Afet bölgelerinde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri bir yıla kadar ertelenebilecek.



Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.



İŞVERENE 75 LİRA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Ayrıca, işverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.



YASADIŞI BAHİSTE CEZALAR ARTACAK

Teklifle, yasadışı bahis ve şans oyunları da katalog suçlar kapsamına alınacak.



BEKÇİLERE YENİ YETKİLER

Torba kanun teklifinin yasalaşması durumunda, Genel Kurul gündemine, mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini artıran kanun teklifinin gelmesi bekleniyor. Teklife göre, bekçiler makul bir sebep gördükleri durumda kimlik sorabilecek.



Düzenlemeye göre bekçilerin, suç işlenirken, müdahalede bulunma, delillerin karartılmasını engelleme, kanıtları muhafaza etme, aranan şahıs yakalama ve suçluları gözaltına alıp kolluk kuvvetlerine bilgi verme gibi yetkileri de olacak.



Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde araçları durdurabilecek. Bbekçiler silah kullanma yetkisine de sahip olacak.