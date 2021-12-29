TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı

2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı. Orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 olarak koruyan Merkez Bankası, "enflasyon hedeflemesi" ve "dalgalı kur" rejiminin süreceğini açıkladı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 29.12.2021 - 10:49

TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı

İlişkili Haberler

Altın hesabını TL'ye çevirene destek

Altın hesabını TL'ye çevirene destek

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet , "2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunu açıkladı.

Merkez Bankası, 2022 yılı para ve kur politikası metninde, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurguladı.

Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilirken, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı vurgulandı.

2022'de, enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejiminin süreceği belirtilirken, temel politika aracının "bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı" olduğu ifade edildi.

Zorunlu karşılıkların fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağına yer verilen metinde, yabancı para yükümlülüklerin maliyetlerinin artırılacağı, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verileceği belirtildi. Rezerv opsiyon mekanizmasının sonlandırılacağı bilgisine yer verildi.

Merkez Bankası, para politikası kararlarının birikimli etkilerinin 2022'nin ilk çeyreğinde takip edileceği ve geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceğini de bildirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...