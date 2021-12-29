TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunu açıkladı.

Merkez Bankası, 2022 yılı para ve kur politikası metninde, bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurguladı.

Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilirken, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı vurgulandı.

2022'de, enflasyon hedeflemesi ve dalgalı kur rejiminin süreceği belirtilirken, temel politika aracının "bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı" olduğu ifade edildi.

Zorunlu karşılıkların fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağına yer verilen metinde, yabancı para yükümlülüklerin maliyetlerinin artırılacağı, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verileceği belirtildi. Rezerv opsiyon mekanizmasının sonlandırılacağı bilgisine yer verildi.

Merkez Bankası, para politikası kararlarının birikimli etkilerinin 2022'nin ilk çeyreğinde takip edileceği ve geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceğini de bildirdi.