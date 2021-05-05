TCMB anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Beklenti Anketi'nin mayıs ayı sonuçları yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerindeki artışın devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,81 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 13,12 düzeyindeydi.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten yüzde 9,99 seviyesine yükseldi.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ



Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 8,95 TL seviyesine yükseldi.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.