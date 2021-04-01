TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "sıkı para politikası" mesajını yineledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde durduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı 01.04.2021 - 15:54

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "sıkı para politikası" mesajını yineledi

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün yerli yatırımcılarla bir araya geldi. 

Toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde duruldu.

Kaynaklar, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun, içinde bulunulan dönemde yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini ifade ettiğini söyledi.

Toplantıda Merkez Bankası'nın, enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğinin teyit edildiğini belirten kaynaklar, Kavcıoğlu'nun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağını vurguladığını kaydetti.

Kavcıoğlu'nun, yatırımcılara enflasyon odaklı para politikasının, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görerek, en güçlü silahları olacağı mesajı verdiğini söyleyen kaynaklar, TCMB'nin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağının belirtildiğini aktardı.

Kaynaklar, Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan 2021 yılı yatırımcı toplantı takvimi şöyle:

2 Haziran (video konferans)
30 Haziran-1 Temmuz
1 Eylül (video konferans)
6 Ekim-7 Ekim
2 Aralık (video konferans)

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