TCMB beklenti anketi: Yıl sonu dolar beklentisi 6,40 TL

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken,bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, 2020 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01 oldu.

2020 yıl sonu dolar/TL beklentisi de 6,4079 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07, bu anket döneminde yüzde 9,54'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye yükseldi.

2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükseldi.

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