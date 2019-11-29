TCMB: Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi

TCMB finansal istikrar raporunda döviz kuru oynaklıklarının azaldığı, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi.
Raporda özetle mesajlar ortaya çıktı;
"Kredi arz ve talep koşullarındaki iyileşme, enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki gerileme iktisadi faaliyeti desteklemektedir.
Hanehalkı borçluluk oranı gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında.
Küresel büyüme görünümüne yönelik endişeler, ticarette korumacılık eğilimleri ve küresel iktisadi politika belirsizlikleri, finansal istikrar üzerinde aşağı yönlü risk unsurlarıdır.
TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.
Cari işlemler dengesi belirgin bir şekilde iyileşiyor.
Kredi büyümesi artıyor.
Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısıyla risklere karşı dayanıklılığını koruyor.
Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi."
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