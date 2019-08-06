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Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri raporu yayınlandı.

Gıda enflasyonundaki yavaşlamanın işlenmemiş gıdaya bağlı sürdüğü belirtilen raporda, "Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" dendi.



Temmuz raporunun özeti şu şekilde:



Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,93 puan yükselerek yüzde 16,65 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili olmuştur. Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürmüştür. Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici olmuştur. Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir.

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