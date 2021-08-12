TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 09:17

TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı.

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

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