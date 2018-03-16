TCMB: Konut fiyat endeksi ocakta yüzde 0,40 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ocak ayı 'Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 oranında artarak 252,09 seviyesinde gerçekleşti. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 10,27 oranında yükseldi.



SON 7 YILIN EN YAVAŞ FİYAT ARTIŞI



Konut fiyatlarında Ocak ayındaki yıllık artış 2011 Nisan ayından bu yana görülen en yavaş artış olarak kaydedildi.

HEDONİK FİYAT ENDEKSİ OCAKTA ARTTI



Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,60 oranında artan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 10,12 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,21 oranında azaldı.



Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,60 oranında artarak 216,12 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,12 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,21 oranında azalış gösterdi.

KONUT SATIŞLARI 2017'DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 5,1 ARTIŞ GÖSTERDİ



Raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi. 2017 yılında, konut alımlarını teşvik amacıyla getirilen yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm projeleri ile diğer büyük projelerin sağladığı avantajlar ve yabancı yatırımcı ilgisi konut satışlarında canlılığın devam etmesini sağladı. Ancak konut fiyatlarındaki nominal artış hızı yavaşlarken, reel olarak fiyatlarda gerileme oldu.

Bununla birlikte, konut kredisi faiz oranlarında görülen artışa rağmen, Türkiye genelinde ipotekli konut satış adedi ve ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı bir önceki yıla göre sınırlı da olsa yükseldi.



İpotekli satışlar başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere bazı illerde geriledi. Yapı kullanım izni ve ilk el satış adetleri bir önceki yıla göre artarken, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yapı kullanım izinlerinin ilk el konut satış adedinden daha yüksek olduğu gözlendi.



Yabancılara konut satışları, vatandaşlık ve KDV muafiyeti gibi yasal düzenlemelerin de etkisiyle bir önceki yıla göre arttı. Bununla birlikte, Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2017 yılında reel olarak ortalama yüzde 0,6 azaldı.



Bu gelişmede, önemli oranda artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamaması ve başta İstanbul olmak üzere daha önce hızlı fiyat artışı olan bazı bölgelerde fiyatlarda gözlenen düzeltmelerin de etkisi olduğu düşünüldü.

İZMİR'DE KONUT FİYAT ARTIŞI HIZLANDI



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,03 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 0,35 ve 0,10 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,72, 6,84 ve 16,87 oranlarında artış gösterdi.



KONUT FİYATLARI UCUZLAR MI?