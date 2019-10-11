Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü. İlgili tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre,, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak belirlendi.

Bu oranlar Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetlerde geçerli olacak. Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları öncesinde sırasıyla yüzde 18,50 ve yüzde 19,50 seviyesindeydi. Bir önceki güncelleme 29 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştı.



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