TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım işlemleri, VİOP piyasasında da yapılabilecek.
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Duyuruda, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul AŞ (BİST) nezdinde faaliyet gösteren VİOP'ta da işlem gerçekleştirilebilecektir" ifadesine yer verildi.
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