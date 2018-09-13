Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı.



Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu.



Dolar 6,43 seviyesine 6,01 seviyesine doğru sert düşüş gösterdi.

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:



"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.



İLAVE SIKILAŞTIRMA MASADA

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

MB, FONLAMAYI HAFTALIĞA ÇEVİRDİ

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararıyla birlikte Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru daha yaptı.



Yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası'nca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın yarından (14 Eylül 2018) itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı açıklandı.



Açıklamada, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." denildi.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Öte yandan Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Banka beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu. Banka, faiz oranlarının en az 2019 yazına kadar bu seviyelerde kalmasının beklendiği söylemini yineledi.



İngiltere Merkez Bankası da bugünkü toplantısında faizi değiştirmeyerek yüzde 0.75'te bırakmıştı.