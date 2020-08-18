TCMB'den yeni sıkılaştırma adımı

TCMB, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 10:28

TCMB'den yeni sıkılaştırma adımı

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü bildirdi.

TCMB'den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, 

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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