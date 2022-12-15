Tediye tarihleri: Aralık ayı ilave tediyeleri ne zaman yatacak?

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Bu yıl ek ödemenin birinci yarısı ocak ayında yatmıştı. Yılın ikinci tediyesi bu ay içerisinde hesaplara yatacak. Peki, aralık ayı ilave tediyeleri ne zaman yatacak?

Tediye tarihleri: Aralık ayı ilave tediyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı 16 Aralık'ta yapılacak.


Tediye tarihleri: Aralık ayı ilave tediyeleri ne zaman yatacak? - 1

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...