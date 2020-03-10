Tekirdağ'da 2 doğalgaz kuyusu daha bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 doğalgaz kuyusu bulundu.

Pınarca mahallesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen doğalgaz çalışmalarında iki kuyu bulundu.

Bulunan iki kuyunun Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda olduğu belirtildi.

Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.



Daha önce de yürütülen çalışmalar sonucunda Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde TPAO olumlu sonuç almıştı.

